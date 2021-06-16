21 yaşındaki Sıla Arslanoğlu 7 gündür kayıp

Müge Anlı İle Tatlı Sert hafta içi 10.00'da atv ekranlarında

Müge Anlı, Zonguldak'tan 10 Haziran'da kaybolduğu bilgisini verdi. Müge Anlı, Sıla'nın babasının iş arkadaşı evli olan Hakan Bey'in yanına kaçtığını, Hakan Bey'in eşi ile de görüştüklerini söyledi. Sıla'nın babası Gündoğdu Bey, fırında çalıştığını, Hakan Bey'in de 7 senedir aynı fırında olduğunu, kendi evlerine de girip çıktığını meğer namusuna göz diktiğini dile getirdi. Gündoğdu Bey, Hakan Bey'in gelmesini ve hesap vermesini isterken Hakan Bey'in bir de evli ve çocuklu olduğuna dikkat çekti. Sıla'nın ablası Nazlı, kardeşinin önceki kaçışında 2 Mart'ta kaçtığını, mesajlara baktıklarında kardeşi ile Hakan Bey'in 1 senedir konuştuğunu belirtti.