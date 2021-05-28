Müge Anlı ile Tatlı Sert

26 yaşındaki Muhammet iki aydır kayıptı cezaevinde olduğu ortaya çıktı. Muhammet ve babası Cuma günü görüşecek. Nalan Şimşek'in öldürüldüğüne karar verildi. Sanık koca için ağırlaştırılmış müebbet hapis...Leyla Aydemir davasında ''ses kaydı'' iddiası... Firdevs Öztürk ile Mehmet Turhan'a ne oldu? Müge Anlı, dün akşam Yusuf Turhan'ın Emmiler Köyündeki bağ evinin araştırıldığını, evin arsa anlaşmazlığı olan ev olduğunu söyledi. Görgü Tanığı konuştu. Hanımefendi, Yusuf Bey ve ailesini aynı sitede oturdukları için tanıdığını, binadaki herkesin bu kişiden korktuğunu, yönetici toplantılarında, ben adam öldürdüm adam kestim cezaevine girdim diye söylemlerde bulunduğunu bu sebeple herkesin korktuğunu vurguladı. Ahmet Bey, eşi ile Kayseri'de yaşadıklarını, geçim sıkıntısı sebebi ile Adana'ya yerleştiklerini, yine de işlerinin rast gitmediğini, eşinin ben sıkıldım bu yaşamdan dediğini söyledi. Bir akşam eve gelince evde kimseyi bulamadığından bahseden Ahmet Bey, ev sahibinin "Hava gitti, Ahmet biliyor benim neden gittiğini" dediğini, birkaç gün bekledikten sonra eşinin abilerini aradığını, durumu anlattığını belirtti. Müge Anlı, ses kayıtlarında gayet itiraf edildiğinden bahsederken Yeğen Yusuf, amcasının anlattığı her şeyin yalan olduğunu, kendi öz annesini bile eşyaları ile evden attığını, kira almak için kendisini bile öldüreceğini söyledi. Yeğen Yusuf, amcası ölse de toprağın kabul etmeyeceğini, o kadar insanın öldürüldüğünü, kendisi de amcasının karşısına çıktığını, herkesin de çıkmasını istedi. Meliha Hanım, annesinin "Ben Hava'yı, Yusuf ile Mehmet'e öldürttüm, kötü yoldaydı" dediğini açıkladı ve ablasını hiç görmediğini, abilerini de hiç görmediğini, küs olduğunu söyledi. Annesinin "Kızılırmak'a attık" dediğinden bahseden Meliha Hanım, kardeşlerinin bir suçu olmadığını belirtirken yeğen Yusuf, halasının hala kardeşlerimin bir suçu yok diyerek onlardan korktuğunu dile getirdi. Müge Anlı da zaten Firdevs Hanım'ın da olayı bildiğinin altını çizince yeğen Yusuf belki annesinin de susturulmak için kaybolduğunu ifade etti.