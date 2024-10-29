29 Haziran'da sırra kadem basan Ali Can Demirci'ye ne oldu?

Neslihan Güçlü, "bağlanan izleyici denizde beyaz mayolu birini gördüğünü söyledi. Hayvan deyip geçiştirdiler. Hayvanlar mayo mu giyiyor" dedi. Müge Anlı ve Rahmi, Özkan da çok büyük bir ihmalin olduğunu belirtti. Müge Anlı Konya'da yaşayan ve ilk kez o gün Antalya'ya giden Hasan Hüseyin ve Ali kuzenlere Necip'i nereden tanıdıklarını sordu. Kuzenler, Necip ile o gün Ali Can aracılığıyla tanıştıklarını anlattı.