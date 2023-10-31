3 çocuk annesinin cenazesi aranıyor

Müge Anlı İle Tatlı Sert hafta içi 10.00'da atv ekranlarında

35 yaşındaki Bedriye Kılıç'ı öldürdükten sonra itiraf eden Tayfur Kılıç'ın bahsettiği noktada arama çalışmaları başladı. Uçurumun kenarındaki arama çalışmalarında Konya İl Jandarma Komutanlığına bağlı komando timleri destek veriyor. Drone ekipleri ve kadavra köpekleri de titizlikle arama çalışmalarına katıldı. 4 ay sonra kızlarından bir iz arayan Oktay Bey, Tayfur'un ailesinin de tutuklanmasını isteyerek tek başına bu cinayeti işlemediğine işaret etti.