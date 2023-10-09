Müge Anlı ile Tatlı Sert

Cem Koç, hiç görmediği annesini arıyor. Cem Koç'u 2002'de dünyaya getiren Nazan Reyis, Trabzonlu... Ümraniye ve Eyüpsultan'da yaşamış...

21 yıllık hasret Müge Anlı'da son buldu. Cem'in annesi Nazan Reyis canlı yayında... Yayına bağlanan Nazan Hanım ağlamaktan oğlu Cem ile konuşamadı. Annesine seslenen Cem 'seni bulmam gerekiyordu' dedi. Nazan Reyis, Cem'i babasına bırakmadığını kendisinin alıp götürdüğünü kendisinin çok çektiğini söyledi. En kısa sürede görüşeceklerini söyleyen anne Cem'in kardeşleri olduğunu da sözlerine ekledi.

Bedriye Kılıç'ın kaybında şüphe uyandıran noktalar

''35 yaşındaki karımı lunaparkta aradım''

Tayfur, o gün Yalvaç'taki yol ile Tekke'deki yolu neden söylemedi? Alkol yüzünden söylemedim diyen Tayfun başka bir şey yüzünden saklamadım dedi. Polis'e neden söylemediği ısrarla sorulunca suçlu çıkarsam tamam dedi. Lunapark'ta aradım dediği karısını orada aramadığı da ortaya çıkınca inkar etmeye devam etti.

Kiraz işçisini çalıştığı yerden eve bırakan servis şoförü ''Kocası, Bedriye Kılıç'a güvenmiyordu''

Bedriye Kılıç'ın kaybolduğu günün akşamı hayatına son verme girişiminde bulunan kocası bu girşimi anlatırken bir isimden bahsetmişti. Canına kıyma girişiminden haberdar ettiği arkadaşı aynı zamanda çiftin kiraz hasatındaki gerginliklerine şahit olan ve onları eve bırakan servis şoförü konuştu. Kendisine Bedriye ile röportaj yapıldığı için kıskandığını sinirlendiğini anlattığını ve kendisine sakin olmasını söylediğini anlatan kişi, Bedriye'yi de evde kavga etmemesi konusunda uyardığını söyledi.