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MÜGE ANLI İLE TATLI SERT BÖLÜMLER
18 Ekim 2023, Çarşamba 10:00

Müge Anlı ile Tatlı Sert
18 Ekim 2023, Çarşamba

Müge Anlı: ''Ne yazıkki yitirilen canların telafisi yok o yüzden üzüntümüzü de dile getirerek yayına başlamak istedim''

22 yaşındaki Nevrigül Alan'dan 47 gündür haber yok. Alan çiftinin akrabasının iddiaları ''Kocası, Nevrigül'e tehdit mesajları attı''

Nevrigül'ün Alan'ın kaybında ailenin şüphe oklarını yönelttiği eşi Remzi Alan'ın şiddet uyguladığı yönündeki iddialarının doğru olmadığını savunmuştu.
Nevrigül'ün akrabası Cansu Tutaner ise 22 yaşındaki kadının eşinden tehdit mesajları aldığını söyledi.

Annesine kavuşarak hikayesinin tamamlamak istiyor. Merve annesinin sesini ilk kez duyuyor...

Merve, annesine 'bizi hiç aramadın mı?' diye sordu. Kardeşlerine söylediğini araştırdığını cesaret edemediğini söyleyen kadın evli olduğunu eşinin çocuklarının varlığını bilmediğini çok çekindiğini, yayın dışında anlatacağını söyledi.

Evinden ayrılıp kaybolan 10 yaşındaki çocuk bulundu

Gaziantep'ten kaybolan otizmli çocuk Müge Anlı izleyicisinin ihbarıyla bulundu. Yakınlarına teslim edilen çocuğun ailesi Müge Anlı'ya çok teşekkür etti.

DEVAMI
Evinden ayrılıp kaybolan 10 yaşındaki çocuk bulundu
Evinden ayrılıp kaybolan 10 yaşındaki çocuk bulundu
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Müge Anlı ile Tatlı Sert
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Müge Anlı ile Tatlı Sert
Müge Anlı ile Tatlı Sert
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Müge Anlı ile Tatlı Sert
Müge Anlı ile Tatlı Sert
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Müge Anlı ile Tatlı Sert

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