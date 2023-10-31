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MÜGE ANLI İLE TATLI SERT BÖLÜMLER
31 Ekim 2023, Salı 10:00

Müge Anlı ile Tatlı Sert
31 Ekim 2023, Salı

3 çocuk annesinin cenazesi aranıyor. Uçurumun kenarında geniş çaplı arama...

35 yaşındaki Bedriye Kılıç'ı öldürdükten sonra itiraf eden Tayfur Kılıç'ın bahsettiği noktada arama çalışmaları başladı. Uçurumun kenarındaki arama çalışmalarında Konya İl Jandarma Komutanlığına bağlı komando timleri destek veriyor. Drone ekipleri ve kadavra köpekleri de titizlikle arama çalışmalarına katıldı. 4 ay sonra kızlarından bir iz arayan Oktay Bey, Tayfur'un ailesinin de tutuklanmasını isteyerek tek başına bu cinayeti işlemediğine işaret etti.

22 yaşındaki kadının ölümü ile ilgili iddialar
''Ablasını sevgilisine öldürtmek istedi''

Nevrigül Alan'ın ölümünde adı sıkça geçen Nazmiye Tutaner'in sevgilisi Barış Çiçek'le ilgili bir tanık bildiklerini anlattı. Kardeşini yasaklı maddeye alıştırdıklarını, Barış'ın annesini dövdüğünü söyledi. Bir diğer tanık ise Nazmiye'nin Barış'a ablasını öldürtüceğine dair söylemlerde bulunmuştu.

İddia sahibi canlı yayında...
''Kız kardeşi cenaze günü kaçmak istedi''

Necati Gümüşseven, Nazmiye'nin yasaklı madde aldığını kendisinin eşini gördüğünü o sırada elini kestiğini hastaneye gittiklerini söyledi. Dayısı olduğunu söyleyen Necati Bey, gerçekleri konuşmasını her zaman yanında olduğunu sözlerine ekledi.

DEVAMI
''Kız kardeşi cenaze günü kaçmak istedi''
''Kız kardeşi cenaze günü kaçmak istedi''
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