Müge Anlı ile Tatlı Sert

Müge Anlı bir anneyi daha evladına kavuşturdu. Derya Yıldırım canlı yayında

15 Yıllık evli ve iki çocuk annesi Derya Yıldırım, Eskişehir Odunpazarı'ndan kaybolmuştu, annesi yayına gelen Derya Yıldırım'ın 24 yaşında kendisinden küçük Berkan adlı kişiyle kaçtığı konuşulurken dakikalar içinde haber gelmişti. Yayına bağlanan adam Derya'nın kendisinin yanında olduğunu söylemiş, annesi dön çağrısı yapmıştı. Bugün yayına gelen Derya Yıldırım annesi ile kavuştu, psikolojisinin bozulduğunu, tehdit edildiğini ima ederek dönmeyeceğini söyledi.

Kardeşinden hatıra kalan can dostunu arıyor. 2,5 yaşındaki Husky cinsi Max 5 Kasım'da kayboldu

Eskişehir'de yaşayan Mustafa Aldemir 5 Kasım sabahı evinden çıkıp kaybolan can dostu Max'in bulunması için çaldı Müge Anlı'nın kapısını. 2,5 yaşında olduğunu söyleyen Mustafa Aldemir, Max'in depremde kaybettiği kardeşlerinden yadigar olduğunu söyleyerek bulunmasını istedi. Her yere baktığını anlatadan adam, 'o benim çocuğum gibi' dedi.

Sevgilisinin sanal arkadaşından şüpheleniyor. Nazmiye Yaldız'dan 6 yıldır haber yok

Kayıp sevgilisini aramak için yayına gelen Hamsin Ballı'nın iddiaları... 2017 yılında şüpheli şekilde ortadan kaybolan Nazmiye Yaldız iddiaya göre internetten tanıştığı kişinin yanından kaybolmuştu. Birlikte yaşadığı sevgilisi, cezaevine girdiği dönemde Nazmiye Yaldız'ın biriyle tanıştığını kendisinin cezaevinden çıktığında bunu öğrenip tartıştıklarını ve evden ayrıldığını anlattı.