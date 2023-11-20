Müge Anlı ile Tatlı Sert

Sevgilisine 27 kilo verdiren kadın canlı yayında... ''Hayal gözlüm'' diye sevilen kadın bulundu

15 yıllık yuvasını bırakıp sırra kadem basmıştı, ''Hayal gözlüm'' diye sevilen kadın bulundu. Yayına bağlanan Sunay Hanım, Mehmet Ali ile 2 yıldır aralarının bozuk olduğunu, kendisinin aldatıldığını ve geri dönmeyeceğini söyledi. Bu iddiaları kabul etmeyen Mehmet Ali Bey, kendisinin başlasıyla defalarca gittiğini bunu kabul ettiğini söyledi. Çocuklarını da alabileceğini söyleyen kadın kesinlikle dönmeyeceğim dedi.

İkiz bebeklerine hamileyken öldürüldü. Hatice Çaltı cinayetinde katil kim?

Denizli'de vahşi cinayet. 15 yaşındaki kızı tarafından evinin banyosunda ölü olarak bulunan kadının ilk başta düşüp öldüğü düşünülürken adli tıp raporuna göre darpedildiği ortaya çıktı. Eşinin evden çıkarken üzerinin ıslak olduğu görülmesi üzerine tutuklanan adam 9 Kasım'da serbest bırakıldı. Hatice Çaltı'nın ablası konuştu. Eşiyle sürekli kavga ettiğini söyleyen abla tek şüphelendiğimiz Ramazan Çaltı dedi.

Kayıp Nazmiye Yaldız'ın eski eşi Şeref Çoban konuştu. ''Fatih'ten çok şüpheleniyorum''

2017 yılından bu yana hiçbir ize rastlanmayan Nazmiye Yaldız'ın cinayete kurban gittiği şüphelenirken, şüphe oklarının yöneldiği kişilerden biri de kardeşiydi. Eski eşi Şeref Çoban anlattığını göre eski eşi Nazmiye'nin husumetli olduğu kardeşi tarafından ölümle tehdit ediliyordu. Nazmiye Yaldız'ın babasının zengin olduğu o yüzden kardeşinin tüm malları istediği sürekli kavga ettiklerini söyledi. Nazmiye Yaldız'ın hayatta olduğunu düşünmediğini söyleyen adam Fatih adlı kişiden de şüphelendiğini anlattı.