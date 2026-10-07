Müge Anlı ile Tatlı Sert

Müge Anlı'da 18 yaşındaki Hamid Yorulmaz'ın sağlık durumu, biyolojik babasıyla ilgili süreç ve kendisini büyüten Mehmet Sağbaş'la yaşadığı duygusal anlar gündeme geldi. Annesinin tutuklanması nedeniyle üzgün olmadığını söyleyen Hamid'in tetkiklerinin yapıldığı ve sonuçların perşembe günü çıkacağı belirtildi. Yayının ardından kendisini büyüten Mehmet Sağbaş ile hastaneye giden Hamid'den, vücudundaki yüksek demir seviyesinin karaciğer ve böbrekler üzerindeki etkilerinin değerlendirilmesi için kan alındı. Baba oğul daha sonra birlikte vakit geçirip yemek yerken, Hamid uzun zamandır ilk kez kendisini bu kadar mutlu hissettiğini belirtti.

Müge Anlı'da 16 yıllık eşi Volkan Şeyhoğlu'nun 17 Ağustos'ta annesinin cenazesi için Artvin'e gittikten sonra kendisinden haber alamadığını söyleyen Sibel Şeyhoğlu'nun iddiaları gündeme geldi. Azerbaycan vatandaşı olduğunu belirten Sibel Hanım, eşinin ailesinin kendisini 2010 yılında evlendikleri günden bu yana kabul etmediğini ve yabancı olması nedeniyle sürekli dışlandığını öne sürdü.

Müge Anlı'da Sibel Şeyhoğlu ile kayınpederi Mahmut Bey arasında Volkan Şeyhoğlu'nun nerede olduğu ve ailesiyle yaşanan sorunlar nedeniyle sert tartışma yaşandı. Mahmut Bey, oğlunun kayıp olmadığını, annesinin cenazesi için Artvin'e gittiğini ve kendisine ulaşamadığı için polis aracılığıyla haber gönderdiğini söyledi. Sibel ise eşinin ailesi tarafından kendisinden uzaklaştırıldığını savunurken, çocuk sahibi olamadıkları için de baskı gördüklerini öne sürdü.

Müge Anlı'da 17 Ağustos'tan bu yana eşinden haber alamayan Sibel Şeyhoğlu'nun 16 yıllık eşi Volkan Şeyhoğlu 52 gün sonra canlı yayına bağlanarak eşiyle karşı karşıya geldi. Komşuları Ahmet Bey, çiftin daha önce herhangi bir sorun yaşamadan birlikte hurda topladıklarını ve Volkan'ın evden ayrılırken geri döneceğini söylediğini aktardı. Volkan Şeyhoğlu eşi Sibel'le görüşmek istemediğini belirterek, eşinin yıllardır kendisini kısıtladığını, kimlik ve belgelerini sakladığını, parasını kontrol ettiğini ve annesinin cenazesine gitmek için bile zorluk yaşadığını iddia etti.