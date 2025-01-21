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21 Ocak 2025, Salı 10:00

İddiaların odağındaki üfürükçü konuştu

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Müge Anlı İle Tatlı Sert atv ekranlarında

İddiaların odağındaki üfürükçü ekibe konuştu. Üfürükçü, "Benim okumam Emine'ye iyi geldi. Emine'yi eltilerinden birinin büyü yaptığı konusunda uyardım. Normalde söylemem ama çocuk olduğu için o kişinin adını verdim. Çocuğunu eltinin kucağına verme dedim" dedi. Üfürükçü, "bana da ölüm büyüsü yapılmıştı. 38 kiloya düşmüştüm. Beni de biri okudu iyi oldum. Sonra efendimizi rüyamda gördüm. Benim de ilmim oldu. Home Office çalışıyorum. Danışmanlık yaptığım için vergi veriyorum" dedi.

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