Müge Anlı'da bir başka mucize daha...

61 yaşındaki Ferruh Bey, henüz 2 yaşındayken ayrı düştüğü annesi Mebrure Aktay'ı bulmak için Müge Anlı'ya başvurdu. Yıllardır annesini arayan Ferruh Bey'in hikâyesi programda mutlu sonla sonuçlandı ve annesine ulaşıldı. Kuzeni Süleyman Bey de stüdyoya gelerek Ferruh Bey'e destek oldu. Duygusal anların yaşandığı yayında Müge Anlı, Ferruh Bey'e annesinin fotoğrafını hediye etti. İlk kez annesinin fotoğrafını gören Ferruh Bey büyük mutluluk yaşarken, annesine benzediği de konuşuldu.