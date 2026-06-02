2 Haziran 2026, Salı 10:00
Müge Anlı'da bir başka mucize daha...
2 kuzen 60 yıl sonra buluştu!
61 yaşındaki Ferruh Bey, henüz 2 yaşındayken ayrı düştüğü annesi Mebrure Aktay'ı bulmak için Müge Anlı'ya başvurdu. Yıllardır annesini arayan Ferruh Bey'in hikâyesi programda mutlu sonla sonuçlandı ve annesine ulaşıldı. Kuzeni Süleyman Bey de stüdyoya gelerek Ferruh Bey'e destek oldu. Duygusal anların yaşandığı yayında Müge Anlı, Ferruh Bey'e annesinin fotoğrafını hediye etti. İlk kez annesinin fotoğrafını gören Ferruh Bey büyük mutluluk yaşarken, annesine benzediği de konuşuldu.
