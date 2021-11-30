ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI
CANLI YAYIN ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI
CANLI YAYIN
MÜGE ANLI İLE TATLI SERT KISA VİDEO
30 Kasım 2021, Salı 00:00
4 çocuk annesi kadın bulundu

4 çocuk annesi kadın bulundu

Müge Anlı İle Tatlı Sert hafta içi 10.00'da atv ekranlarında

Müge Anlı, Yadigar Bey daha önce de başvurduğu için merak edip konuk etmiş olduğunu söyledi ve Yeliz Hanım'ın bulunduğunu açıkladı. Yadigar Bey, sabahları Yeliz Hanım ile kahvaltı yaptıklarını akşamları da çay içmeye giderlerken eşinin hep "Yadigar bak beni çağırıyorlar" dediğini, garip davrandığını dile getirdi. Müge Anlı zaten bu anlatılanların normal olmadığına dikkat çekince Yadigar Bey, herkesin hatası olabileceğini, cezasını yatıp çıktığını, cezasını çektiğini, sorunu varsa kanuna gidilmesini istedi.

DEVAMI
Müge Anlı ile Tatlı Sert
SON BÖLÜMÜ İZLE Müge Anlı ile Tatlı Sert
BÖLÜMLER
TÜMÜ
Müge Anlı ile Tatlı Sert
30 Kasım 2021, Salı
Müge Anlı ile Tatlı Sert
Müge Anlı ile Tatlı Sert
29 Kasım 2021, Pazartesi
Müge Anlı ile Tatlı Sert
Müge Anlı ile Tatlı Sert
26 Kasım 2021, Cuma
Müge Anlı ile Tatlı Sert
BİZE ULAŞIN