4 çocuk annesi kadın bulundu

Müge Anlı İle Tatlı Sert hafta içi 10.00'da atv ekranlarında

Müge Anlı, Yadigar Bey daha önce de başvurduğu için merak edip konuk etmiş olduğunu söyledi ve Yeliz Hanım'ın bulunduğunu açıkladı. Yadigar Bey, sabahları Yeliz Hanım ile kahvaltı yaptıklarını akşamları da çay içmeye giderlerken eşinin hep "Yadigar bak beni çağırıyorlar" dediğini, garip davrandığını dile getirdi. Müge Anlı zaten bu anlatılanların normal olmadığına dikkat çekince Yadigar Bey, herkesin hatası olabileceğini, cezasını yatıp çıktığını, cezasını çektiğini, sorunu varsa kanuna gidilmesini istedi.