4 çocuk babası Necati Gün'ün şüpheli kaybı...

Zonguldak'ta evli ve 4 çocuk babası Necati Gün'ün kayıp olduğunu, 33 yaşında olduğunu, iki sene önce ilk eşinden ayrılıp 17 yaşındaki Cansu ile evlendiğini, iki eşin de stüdyomuzda olduğunu dile getirdi. Buse Öztürk, Necati Bey'in ilk eşi, Cansu da ikinci eşi olduğunu söyledi. Müge Anlı, ailenin oğlunun arkadaşlarından şüphelendiğini, biraz da psikolojisinin bozuk olduğunu, Cansu'yu çok kıskandığını, sonra ortadan kaybolduğunu, ormanlık alana yakın bir yerde arabasının bulunduğunu ama Necati Bey'in ortada olmadığını söyledi.