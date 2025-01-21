Cinayet sarmalında görgü şahidinden çarpıcı iddialar

Sabri'nin Zekiye'yi intikam için öldürdüğünü söylediğini açıkladı. Gizli tanık, "Çanakkale'den İstanbul'a giderlerken Sabri bir anda Zekiye'nin boğazına sarılıyor. " dedi. İç içe geçmiş cinayet sarmalının bir halkası daha olduğunu söyleyen görgü şahidi Gönül Kale adında bir kadının daha öldürüldüğünü ileri sürdü. Nezaket Uyur cinayetinde verilen 6500 liralık paranın Nihat'a değil Sabri Öner'e verildiğini duyduğunu da söyledi.