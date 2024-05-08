52 yaşındaki Şaban Ataş'tan 48 gündür haber yok

Bahri Ataş, kuzeninin arkadaşı Burhan ile Şaban'ın karısı Emine arasında bir şeylerin olduğunu 5 yıl önce duyduğunu, bu durumlarını zamanında kuzenine bahsetmediğini, kuzeni ile yengesinin boşandığını anlattı. Bahri Ataş "yengem Emine kuzenimin motosikletiyle kaybolduğunu söyledi" iddiasında bulunmuştu. Müge Anlı röportaj için o eve gittiklerinde Şaban Bey'in motosikletini evin kapısında gördüklerini söyledi.