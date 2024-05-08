8 Mayıs 2024, Çarşamba 10:00
52 yaşındaki Şaban Ataş'tan 48 gündür haber yok
Müge Anlı İle Tatlı Sert hafta içi 10.00'da atv ekranlarında
Bahri Ataş, kuzeninin arkadaşı Burhan ile Şaban'ın karısı Emine arasında bir şeylerin olduğunu 5 yıl önce duyduğunu, bu durumlarını zamanında kuzenine bahsetmediğini, kuzeni ile yengesinin boşandığını anlattı. Bahri Ataş "yengem Emine kuzenimin motosikletiyle kaybolduğunu söyledi" iddiasında bulunmuştu. Müge Anlı röportaj için o eve gittiklerinde Şaban Bey'in motosikletini evin kapısında gördüklerini söyledi.
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