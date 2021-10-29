58 yaşındaki Bilsen Pirpor'un acı sonu...

Müge Anlı İle Tatlı Sert hafta içi 10.00'da atv ekranlarında

üksel Bey gözyaşlarına boğulurken Bilsen Hanım'ın annesi kızının para için Yüksel Bey tarafından harcandığını ifade etti. Şuayip Bey de kardeşinin katilinin Yüksel Bey olduğunu iddia etti. Yüksel Bey "Ben öldürdüysem Allah benim belamı versin" dedi. Şuayip Bey, 15 gün önce annesinin pasaportu vermeye gittiğinde Yüksel Bey'in Azeri bir kadın öldürülmüş, roman bir çocuk yakalanmış dediğini, nereden bildiğini sordu. Ayşe Hanım, Yüksel Bey'in kendisine de "Burgaz'da bir ceset bulunmuş, ama Özbek'miş" dediğini aslında Yüksel Bey'in öldürdüğünü öne sürdü.