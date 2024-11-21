6 saat boyunca baldızının peşinden yürüyen enişte ile ilgili şüpheler

22 gündür haber alamadıkları Esma'nın eniştesiyle kaçtığının iddia edildi. Enişte Yakup'un karakolda "Esma bana da kaçsa da bir şey yapamazsınız" dediği, ailenin bu sözü şüpheli bulduğu açıklandı. Stüdyoya hem Seda hem de eniştenin karısı olan diğer kardeş Zennure Hanım geldi. Zennure Hanım kocasına güvenmediğini ama bu konuda kız kardeşine güvendiğini, onun böyle bir şey yapacağını düşünmediğini belirtti.