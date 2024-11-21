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Müge Anlı ile Tatlı Sert
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21 Kasım 2024, Perşembe 10:00

6 saat boyunca baldızının peşinden yürüyen enişte ile ilgili şüpheler

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22 gündür haber alamadıkları Esma'nın eniştesiyle kaçtığının iddia edildi. Enişte Yakup'un karakolda "Esma bana da kaçsa da bir şey yapamazsınız" dediği, ailenin bu sözü şüpheli bulduğu açıklandı. Stüdyoya hem Seda hem de eniştenin karısı olan diğer kardeş Zennure Hanım geldi. Zennure Hanım kocasına güvenmediğini ama bu konuda kız kardeşine güvendiğini, onun böyle bir şey yapacağını düşünmediğini belirtti.

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