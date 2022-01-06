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6 Ocak 2022, Perşembe 00:00
84 yaşında kaybolan Faik Koçsoy yaşıyor olabilir mi?

84 yaşında kaybolan Faik Koçsoy yaşıyor olabilir mi?

Müge Anlı İle Tatlı Sert hafta içi 10.00'da atv ekranlarında

Seferihisar'da Faik Bey'i gördük denilen kişiler için ekip Seferihisar'a gitti. 1 saat 20 dakikada araçla bahsi geçen yere gelindiğinden söz eden muhabir, bir barakaya gitti fakat Faik Bey'in olmadığı görüldü. Barakada yaşayan Ferit Bey, aslan İzmirli olduğunu, çalışıp çabaladığını ama yapamadığını, bu barakayı bulduğuna şükrettiğini söyledi ve yardım için numara bırakıldı. Faik Bey'i gördüğüne emin olduğunu söyleyen Adnan Bey, Faik Bey ile konuştuğunu, bankta yattığını, ailesini de tanıdığını, %100 o olduğunu, 5-6 ay önce gördüğünü, oradan buraya geldim 6 senedir buradayım dediğini anlattı.

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