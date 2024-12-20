Kaçırıldığı söylendi, bulunduğu adresten alındı

13 yaşındaki çocuk, 15 Aralık Pazar günü Balıkesir'den kayıplara karışmış, ailesi onu aramak için stüdyoya gelmişti. 13 yaşındaki çocuk 25 yaşındaki Umut tarafından kaçırıldığı iddia edilmişti. Yapılan operasyonla genç kız bulunduğu adresten alındı. Umut Kaynak ise kızın "kendi rızam ile onun yanına gittim" demesi üzerine serbest bırakıldı. 13 yaşındaki çocuğu yanında tutan Umut ve annesi Saime iddiaları yanıtlamak üzere canlı yayına geldi.