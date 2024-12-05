9 yaşındaki çocuğun kaybındaki şüpheler...

21 Nisan 2008'de henüz 9 yaşındayken Samsun Terme'den sırra kadem basan Tutku Dilara Kayıkçı'nın kaybı işlendi. Şüphe okları baba Mustafa'nın üzerine çevrildi. Baba Mustafa Kayıkçı'nın çocuğa zarar verdiği ya da onu para karşılığı evlatlık verdiği iddia edildi. Kayıp çocuğun annesi Hatice Kayıkçı da canlı yayına gelerek hakkındaki iddialara cevap verdi.