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6 Kasım 2024, Çarşamba 10:00

Ahmet Tuzlu kıskançlık cinayetine mi kurban gitti?

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Müge Anlı İle Tatlı Sert atv ekranlarında

Kadriye adındaki evli bir kadın ve Hanim isimli dul bir kadınla ilişki yaşadığı öne sürülen Ahmet Bey'in, Kadriye'nin eşi Bahattin tarafından kıskançlık krizine kapılarak öldürülmüş olabileceği iddia edildi. Kadriye Hanım kocası ve Ahmet arasında bir musibet olmadığını, kocasının yasak ilişkiden haberinin olmadığını, haberi olsa kocasının kendisini onların evine göndermeyeceğini ifade etti.

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