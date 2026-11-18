Çorum'dan gelen Pınar Akı, 57 yaşındaki annesinin evlilik vaadiyle kandırılıp, yaşadıkları yerden götürüldüğünü iddia etti. Aylar annesinden haber alamayan Pınar Akı, annesinin köyde çobanlık yapan Dursun ile evleneceklerini söylediğini anlattı. Dursun'u gözünün tutmadığını söyleyen Pınar Akı, "Annem köyden gittikten sonra bir daha haber alamadım" dedi.