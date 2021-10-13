Arama çalışmalarından canlı yayın...

Müge Anlı İle Tatlı Sert hafta içi 10.00'da atv ekranlarında

Muhabir, arama çalışmalarının başlayacağını dile getirip arama köpeğinin de aramalarda yardımcı olacağını belirtip çok kalabalık bir ekiple birlikte dağ taş aranacağını ifade etti. Müge Anlı oradaysa inşallah bugün bulunmasını, hiçbir bilgi gelmediği için insanın Necati Bey'in o araziden bile çıkmasını umut ettiğinden söz etti. Müge Anlı, anca Necati Bey'in o araziye kendisine zarar vermek için gitmiş olacağını, intihar etmek için de garip bir alan olduğunu, acaba birileri mi oraya götürdü diye düşündüğünü dile getirdi.