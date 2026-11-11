Ayşegül Arslan’ın kaybında cinayet şüphesi
11 Kasım 2026, Çarşamba 10:00

Ayşegül Arslan'ın kaybında cinayet şüphesi

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Eşi ve dedesi canlı yayında karşı karşıya!

Samsun'un Bafra ilçesinde 4 yıl önce 24 yaşındayken kaybolan 3 çocuk annesi Ayşegül Arslan'dan o günden bu yana haber alınamıyor. Ayşegül'ün ailesi, genç kadının bulunması için Müge Anlı ile Tatlı Sert programına başvurdu. Programa katılan dedesi Hüseyin Arslan, torununun kaybolmasının ardından eşi Ercan Arslan'ın kısa süre sonra evlendiğini belirterek şüphelerini dile getirdi. İddiaların ardından Ayşegül Arslan'ın eşi Ercan Arslan canlı yayına geldi. Eşinin bulnuması için yıllardır mücadele verdiğini söyleyen Ercan Arslan, "Bu konu buraya geldiyse, gerçekler çıkacaktır" dedi.

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