Hiç görmediği anne ve babasına kavuştu

23 yaşındaki Gamze Yurt, hiç görmediği biyolojik annesi Fatmana Durgut'u bulmak için eşi ve kayınvalidesiyle birlikte Müge Anlı'ya başvurdu. Gamze, büyüdüğü ailede zor bir hayat yaşadığını, evliliği üzerinden maddi çıkar sağlanmaya çalışıldığını ve yeni kurduğu yuvasının zarar görmesini istemediğini söyledi. Müge Anlı'da bir mucize daha gerçekleşti ve Gamze, yıllardır hiç görmediği biyolojik anne ve babasına canlı yayında kavuştu. Programda duygu dolu anlar yaşanırken, kayınvalidesi Melahat Hanım da yaşadıkları sıkıntıları anlattı.