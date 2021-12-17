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17 Aralık 2021, Cuma 00:00
Baba ve sevgiliye adli kontrol şartı

Baba ve sevgiliye adli kontrol şartı

Ceyhan Cumhuriyet Başsavcılığının talimatı ile emniyetin Yasin Bey ve Şeyho'yu ifade almaya götürdüğü hatırlatılırken Yasin Bey insanın evladını öldüremeyeceğini, kızının kanının yerde kalmamasını, Şeyho'yu da köye geldiğinde tanıdığını söyledi. Eyüp asayiş büro amirliğine götürülen şahısların ifadesi alındıktan sonra Yasin Bey kameralara Leyla Güler'in 6 senelik kartlarının, eniştesinin, kızının araştırılmasını istedi. Yasin Bey ve Şeyho'nun SEGBİS sistemi ile Adana hakiminin karşısına çıktı, yurtdışı yasağı aldılar ve adli kontrol şartı ile serbest bırakıldılar.

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