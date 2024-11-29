Bir anne ve evlatlarına hayat veren dokunuş

Bilecik'te yaşayan 56 Yaşındaki Nebahat Atkan'a 8 aydır ulaşılamıyordu. Kızı Gönül annesini aramak için Almanya'dan gelerek Müge Anlı'dan yardım istedi. Nebahat Akman bulundu. Gönül Hanım, 2 Bin kilometre uzaktan gelip aradığı annesine Müge Anlı'da kavuştu. Nebahat Hanım'ın 10 yıldır görmediği kızı Dilara da Almanya'dan stüdyoya geldi. Anne kız 10 yıl sonra canlı yayında kavuştu. Nebahat Hanım'ın gidecek yeri yoktu. Yayını ihbar kabul eden Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Nebahat Atkan'a bakım ve tedavi hizmeti teklifi sundu. Nebahat Hanım da bakım evinde kalmaya karar verdi.