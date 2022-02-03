ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI
CANLI YAYIN ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI
CANLI YAYIN
MÜGE ANLI İLE TATLI SERT KISA VİDEO
3 Şubat 2022, Perşembe 00:00
Bir çocuk annesi Sevil Ateş'ten 4 yıldır haber yok

Bir çocuk annesi Sevil Ateş'ten 4 yıldır haber yok

Müge Anlı İle Tatlı Sert hafta içi 10.00'da atv ekranlarında

Ankara'da yaşayan 2 çocuk annesi Sevil Hanım'ın 2016 yılından beri haber alınamadığı söylenirken oğlu Yağız, annesi ile en son görüntülü konuştuğunu, seni gelip alacağım ev tuttum dediğini aktarıp annesi ile babasının çok sık kavga ettiğini, bir gün babasının meyve bıçağı ile annesinin boğazına dayadığını belirtti. Komşu Halide Hanım da Sevil Hanım'ın boğazına eşinin bıçak dayadığını, çok dengesiz bir adam olduğunu, karşı komşusu ile karısının bir ilişkisi var gibi davrandığını ama öyle olmadığını, Engin Bey'in asıl Sevil Hanım'ı aldattığını iddia etti.

DEVAMI
Müge Anlı ile Tatlı Sert
SON BÖLÜMÜ İZLE Müge Anlı ile Tatlı Sert
BÖLÜMLER
TÜMÜ
Müge Anlı ile Tatlı Sert
2 Şubat 2022, Çarşamba
Müge Anlı ile Tatlı Sert
Müge Anlı ile Tatlı Sert
1 Şubat 2022, Salı
Müge Anlı ile Tatlı Sert
Müge Anlı ile Tatlı Sert
31 Ocak 2022, Pazartesi
Müge Anlı ile Tatlı Sert
BİZE ULAŞIN