Bir çocuk annesi Sevil Ateş'ten 4 yıldır haber yok

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Ankara'da yaşayan 2 çocuk annesi Sevil Hanım'ın 2016 yılından beri haber alınamadığı söylenirken oğlu Yağız, annesi ile en son görüntülü konuştuğunu, seni gelip alacağım ev tuttum dediğini aktarıp annesi ile babasının çok sık kavga ettiğini, bir gün babasının meyve bıçağı ile annesinin boğazına dayadığını belirtti. Komşu Halide Hanım da Sevil Hanım'ın boğazına eşinin bıçak dayadığını, çok dengesiz bir adam olduğunu, karşı komşusu ile karısının bir ilişkisi var gibi davrandığını ama öyle olmadığını, Engin Bey'in asıl Sevil Hanım'ı aldattığını iddia etti.