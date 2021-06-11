Borç para toplayıp kayıplara karıştı

Müge Anlı, dün ekibin Aydos ormanında olduğunu, evden ormana 10 dakika sürdüğünü dile getirdi. Gülşah Hanım, kardeşinin ormana gittiğinden emin olmadığını ama sık sık gittiğinden ve aynı zamanda kimliğini elinde bırakmış olmasından dolayı orman diye düşündüğünü anlatınca Müge Anlı, Abdülkadir'in arkadaşlarının çok borcu vardı dediğinden söz etti. Ekip, ormana gitti. Erol Bey her yeri taradıklarından söz ederken definecilerin kazdığı derin kuyulara rastlandı. Bir görgü tanığı, Abdülkadir'i ormanda gördüğünü, selam verip geçtiğini anlattı.