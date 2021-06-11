ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI
CANLI YAYIN ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI
CANLI YAYIN
MÜGE ANLI İLE TATLI SERT EKSTRA
11 Haziran 2021, Cuma 00:00

Borç para toplayıp kayıplara karıştı

Müge Anlı, dün ekibin Aydos ormanında olduğunu, evden ormana 10 dakika sürdüğünü dile getirdi. Gülşah Hanım, kardeşinin ormana gittiğinden emin olmadığını ama sık sık gittiğinden ve aynı zamanda kimliğini elinde bırakmış olmasından dolayı orman diye düşündüğünü anlatınca Müge Anlı, Abdülkadir'in arkadaşlarının çok borcu vardı dediğinden söz etti. Ekip, ormana gitti. Erol Bey her yeri taradıklarından söz ederken definecilerin kazdığı derin kuyulara rastlandı. Bir görgü tanığı, Abdülkadir'i ormanda gördüğünü, selam verip geçtiğini anlattı.

DEVAMI
ABONE OL
Müge Anlı ile Tatlı Sert
SON BÖLÜMÜ İZLE Müge Anlı ile Tatlı Sert
BÖLÜMLER
TÜMÜ
Müge Anlı ile Tatlı Sert
10 Haziran 2021, Perşembe
Müge Anlı ile Tatlı Sert
Müge Anlı ile Tatlı Sert
9 Haziran 2021, Çarşamba
Müge Anlı ile Tatlı Sert
Müge Anlı İle Tatlı Sert
8 Haziran 2021, Salı
Müge Anlı İle Tatlı Sert
BİZE ULAŞIN