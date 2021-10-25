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MÜGE ANLI İLE TATLI SERT KISA VİDEO
25 Ekim 2021, Pazartesi 00:00
Büyükşen çifti cinayetinde tahliye

Büyükşen çifti cinayetinde tahliye

Müge Anlı İle Tatlı Sert hafta içi 10.00'da atv ekranlarında

Katil zanlısı olarak adlandırılan Afgan çoban Abdülhamid Özbek canlı yayında. Abdülhamid Bey tutuklanınca Abdülhamid Bey'in patronlarının yayına gelip o cinayet işlemedi dediklerini, şimdi de adli kontrol şartı ile serbest bırakıldığını söyledi. Abdülhamid Bey herkese selam söyledi. Müge Anlı burada Osman Bey ile sarılarak ayrıldıklarını, davanın zor geçeceğini ona da söylediğini, maddi delil olmadan birisini sorgulamanın zor olduğunu söylemiş olduğunu, şimdi de Abdülhamid Bey'in serbest kaldığını belirtti.

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Müge Anlı ile Tatlı Sert
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Müge Anlı ile Tatlı Sert
25 Ekim 2021, Pazartesi
Müge Anlı ile Tatlı Sert
Müge Anlı ile Tatlı Sert
22 Ekim 2021, Cuma
Müge Anlı ile Tatlı Sert
Müge Anlı ile Tatlı Sert
21 Ekim 2021, Perşembe
Müge Anlı ile Tatlı Sert
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