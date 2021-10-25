Büyükşen çifti cinayetinde tahliye

Müge Anlı İle Tatlı Sert hafta içi 10.00'da atv ekranlarında

Katil zanlısı olarak adlandırılan Afgan çoban Abdülhamid Özbek canlı yayında. Abdülhamid Bey tutuklanınca Abdülhamid Bey'in patronlarının yayına gelip o cinayet işlemedi dediklerini, şimdi de adli kontrol şartı ile serbest bırakıldığını söyledi. Abdülhamid Bey herkese selam söyledi. Müge Anlı burada Osman Bey ile sarılarak ayrıldıklarını, davanın zor geçeceğini ona da söylediğini, maddi delil olmadan birisini sorgulamanın zor olduğunu söylemiş olduğunu, şimdi de Abdülhamid Bey'in serbest kaldığını belirtti.