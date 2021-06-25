ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI
CANLI YAYIN ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI
CANLI YAYIN
MÜGE ANLI İLE TATLI SERT KISA VİDEO
25 Haziran 2021, Cuma 00:00

Büyükşen çifti cinayetiyle ilgili iddalar...

Emre Bey, ifadesi alınması gereken herkesin orada olduğunu, komutanın da orada olduğunu, Büşra Hanım ne derse onun yazıldığını, kafaya göre yazılmadığını dile getirdi. Jandarmanın ihmali varsa, Osman Bey'den başka kimsenin didinmemesinden kaynaklıdır diyen Emre Bey, Büşra Hanım'ın da Uğur Bey'in de duraksayıp öyle cevap verdiğini söyledi. Emre Bey, savcının olay yerine geldiği zaman orada arbede yaşandığını, kuvvet uygulandığını, savcının da içeriye kimsenin girmemesi gerekiyor dediğini, kimseyi içeri sokmamaya çalıştığını anlattı. Emre Bey, savcının da içeride onları görenler fenalaşır dediğini hatta Kamuran Hanım'ın bile merdivenden görüp bayıldığını söyledi.

DEVAMI
ABONE OL
Müge Anlı ile Tatlı Sert
SON BÖLÜMÜ İZLE Müge Anlı ile Tatlı Sert
BÖLÜMLER
TÜMÜ
Müge Anlı ile Tatlı Sert
24 Haziran 2021, Perşembe
Müge Anlı ile Tatlı Sert
Müge Anlı ile Tatlı Sert
23 Haziran 2021, Çarşamba
Müge Anlı ile Tatlı Sert
Müge Anlı İle Tatlı Sert
22 Haziran 2021, Salı
Müge Anlı İle Tatlı Sert
BİZE ULAŞIN