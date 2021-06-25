Büyükşen çifti cinayetiyle ilgili iddalar...

Emre Bey, ifadesi alınması gereken herkesin orada olduğunu, komutanın da orada olduğunu, Büşra Hanım ne derse onun yazıldığını, kafaya göre yazılmadığını dile getirdi. Jandarmanın ihmali varsa, Osman Bey'den başka kimsenin didinmemesinden kaynaklıdır diyen Emre Bey, Büşra Hanım'ın da Uğur Bey'in de duraksayıp öyle cevap verdiğini söyledi. Emre Bey, savcının olay yerine geldiği zaman orada arbede yaşandığını, kuvvet uygulandığını, savcının da içeriye kimsenin girmemesi gerekiyor dediğini, kimseyi içeri sokmamaya çalıştığını anlattı. Emre Bey, savcının da içeride onları görenler fenalaşır dediğini hatta Kamuran Hanım'ın bile merdivenden görüp bayıldığını söyledi.