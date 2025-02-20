2001 yılında 4,5 yaşındayken Sivas'taki yuvadan evlatlık alınan kızı Cansel Serin'i arıyor!

13 yaşında annesinin zoru ile evlendirilen Güldane Hanım'ın bu evlilikten bir kız çocuğu dünyaya geldi. Kendinden 15 yaş büyük olan kocasının her gün şiddet gördüğünü söyleyen Güldane Hanım, bebeğini Sivas'taki bir çocuk esirgeme kurumuna verdiğini açıkladı. Şu anda 21 yaşında olan kızını arayan Güldane Hanım, gözyaşları içinde yıllardır görmediği kızına seslendi.