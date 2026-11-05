Çeyrek asırlık düğüm adım adım çözülüyor

Müge Anlı ile Tatlı Sert programının 4 Kasım 2026 tarihli yayınında, Metin Musacalı'nın ilk eşi Meral Musacalı ilk kez canlı yayına katılarak geçmişte yaşadıklarını anlattı. Yayında Meral Hanım, Metin Musacalı ile evliliği sırasında zor günler geçirdiğini, eşinin Serap isimli kadınla birlikte olmasının kendisini derinden etkilediğini ve bu nedenle evliliğinde büyük sorunlar yaşadığını söyledi.