Cinayet bölgesinde kimleri gördü?

Şevket Bey, 3'te köyde olduğunu, köpeğinin karşıya doğru yürüyüp havlamaya başladığını, 3 buçukta Olcay isimli köylünün geçtiğini, sonra da Ersin Bey'in geldiğini, karşılaştıklarını, geçip gittiğini söyledi. Şevket Bey, Ersin Bey'in geçtiği yerin tarlaya gittiğini belirtti. Muhabir, Ersin Bey'in geçtiği yol ile Mustafa Bey'in öldürüldüğü yer arasındaki mesafenin 1 km 400 metre yani 15 dakika olduğu bilgisini verip Ersin Bey'in tarlasından bakınca Mustafa Bey'in tarlasının gözüktüğünü, komşu tarla gibi olduklarını dile getirdi.