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13 Ekim 2021, Çarşamba 00:00
Cinayet sanığı kuzen hakim karşısında

Cinayet sanığı kuzen hakim karşısında

Müge Anlı İle Tatlı Sert hafta içi 10.00'da atv ekranlarında

Levent Bey'in 2013 yılında kaybolduğu bilgisi hatırlatılarak kuzenin söylediği yalanların ortaya çıktığı da belirtildi. Ali Osman Bey'in babasının kuyusunda Levent Bey'in cesedinin bulunduğu dile getirildi. Levent Bey'in annesi adaletten tek isteğinin yeğeninin ceza alması olduğunu, belki bir nebze rahatlayacağını söyledi. Ali Osman Bey'in tutuklanıp cezaevine gönderildiği, yapılan ilk duruşmada da "Levent'i ben öldürmedim" dediği söylenirken avukat Ali Osman Bey'in "Kuyuya kendisi atlamıştır" dediğini aktardı.

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Müge Anlı ile Tatlı Sert
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