Oğlu Mertcan Ozan'a seslenen Adalet Hanım, Elanur'u geri getirmesini ve zor durumda kaldıklarını söyledi. Çocukları yüzünden karşı karşıya gelen iki kuzen arasında gergin dakikalar yaşandı. Kızı Elanur'a seslenen Elvan Hanım, "Kızım seni asla onlara vermeyeceğim, kızımı kandırdılar" dedi. Kızının geleceğinden endişe eden anne Elvan Hanım, kızının teslim etmelerini istedi.