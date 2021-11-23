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MÜGE ANLI İLE TATLI SERT KISA VİDEO
23 Kasım 2021, Salı 00:00
Dede tutuklandı, aile serbest kaldı

Dede tutuklandı, aile serbest kaldı

Müge Anlı İle Tatlı Sert hafta içi 10.00'da atv ekranlarında

Müge Anlı konuyu hatırlatarak aile fertlerinin de sorgularının dün akşam saatlerine kadar devam ettiğini, sonra aile üyelerinin savcı karşısında ifade verdiğini, 8 saat sürdüğünü, 7 kişinin serbest bırakıldığını, dede Hasan Yagal'ın ise tutuklanarak cezaevine gönderildiğini açıkladı. Müge Anlı, bir de anlamadığı şekilde yayın yasağının geldiğini, geniş kapsamlı arama çalışmasının ardından Müslüme'nin cansız bedeninin bulunduğu, ailenin sorgulandığı gerekçesi ile yayın yasağının getirildiğini söyledi.

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