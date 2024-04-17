Duygu Nebioğlu, annesini arıyor

35 yaşında olduğunu açıklayan Duygu Nebioğlu, ruh yaşının daha yaşlı olduğunu, yıllardır biyolojik ailesini aramaya çok enerji harcadığını söyledi. Duygu Hanım Metin Akpınar'ın annesine tek gecelik bir ilişki muamelesi yaptığını bu yüzden kırgınlıkları odluğunu ifade etti. Duygu Hanım Yeşilçam ile büyüdüğünü, Metin Akpınar'ın babası olduğunu bilmeden ona hayran olarak büyüdüğünü anlattı. Duygu Hanım dört sene annesi ile skype'dan görüntülü konuştuklarını ama hiçbir araya gelmediklerini sonra da ona bir daha ulaşamadığını ifade etti.