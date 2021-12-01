Ekin Gökçe Fakıoğlu cinayet soruşturması devam ediyor

Müge Anlı İle Tatlı Sert hafta içi 10.00'da atv ekranlarında

Muhabir, gözaltının üçüncü gününde olduklarını, Tolga ile beraber 2 kişinin daha gözaltına alındığını, bu kişilerin Ebubekir ile alakası olup olmadığının araştırıldığını, 1 silah 1 tüfeğin de ruhsatsız olduğunu, onların da araştırıldığını, dün Tolga'nın ailesinin de kapıya geldiğini onlarla da görüştüklerini söyledi. Muhabir, Tolga'nın "Ben eşim börek istedi diye apartmana indim, o an silah sesi duydum. Panik olunca kaçtım Ebubekir ile bu olayla alakam yok" dediğini, Tolga'nın eşi için feryat ettiğini anlattı. Müge Anlı, yani Tolga'nın silah sesini duyunca bodruma indiğini, Ekin'i kucaklayıp kapıya çıkardığını, sonra korkup benden bilirler diye kaçtığını ama şimdi kaçtığına pişman olduğunu aktardı.