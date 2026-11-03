El arabasında gezdirdiği karısı evini terk etti!

Antalya'da yaşayan 49 yaşındaki Mehmet Ali Şaşmaz, sosyal medyada tanışarak büyük bir aşkla evlendiği eşi Eşe Şaşmaz'ın evliliklerinin henüz ikinci ayında evi terk ettiğini öne sürerek Müge Anlı ile Tatlı Sert programına başvurdu. Nisan ayında TikTok üzerinden tanışan çiftin mutluluk dolu görüntüleri ekrana gelirken Mehmet Ali Şaşmaz, eşini çok sevdiğini ve birlikte kurdukları hayallerin yarım kaldığını gözyaşları içinde anlattı. Eşe Şaşmaz'ın 5 Ekim'de evden ayrıldığını belirten Mehmet Ali, eşinin kızlarından birinin ikiz bebekleri dünyaya gelince yardıma gitmesine tepki gösterdiğini ve aralarında yaşanan bir konuşmanın ardından eşinin kendisine kırılmış olabileceğini düşündüğünü söyledi. Eşinin kendisini her yerden engellediğini ve ona ulaşamadığını ifade eden Mehmet Ali Şaşmaz, barışmak ve evliliğini kurtarmak için Müge Anlı'dan yardım istedi.