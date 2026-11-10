Elife Doğrul’un kayınbiraderleri tutuklandı

Söke'de Metin ve Türkeş Musacalı gözaltına alındı. Metin'in ikinci eşi Serap Gezer Mersin'de gözaltına alındı. Muhammet'ten sonra cesedinin yerini değiştirdiği iddia edilen ve Türkeş tarafından tehdit edildiğini ileri süren Ufuk Koluçolak ise İzmir'de gözaltına alındı. Kayınbirader Metin Musacalı kasten adam öldürme suçundan, bir diğer kayınbirader Türkeş Musacalı ise suç delillerini yok etme, gizleme ve değiştirme suçundan tutuklandı.