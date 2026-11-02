Elife Doğrul’un kuşkularla dolu akıbeti

2003 yılında kızını görmek için Aydın'a gittikten sonra kendisinden bir daha haber alınamayan Elife Doğrul'un 23 yıllık kaybında dikkat çeken gelişmeler yaşanıyor. Elife Doğrul'un kaybolmasına ilişkin iddiaların odağında amca Metin Musacalı ve Türkeş Musacalı bulunuyor. Programda kendisine yönelik tehdit iddialarının gündeme gelmesinin ardından Metin Musacalı yayına katıldı. Taraflar arasında karşılıklı tartışma yaşanırken Metin Musacalı, "Kendisi emniyette anlatacak. Tam olarak neyle tehdit etmiş, bilmiyorum ben." ifadelerini kullandı.