Elife Doğrul’un şüpheli kaybında yeni soruşturma açıldı

Elife Doğrul, 2003 yılında kızını görmek için Aydın'a gidip şüpheli bir şekilde kayıplara karıştı. Onu aramak için kaybolduğunda 6 yaşında olan kızı Hülya Yıldız stüdyoya geldi. İddialarının odağında ise amca Metin Musacalı ve Türkeş Musacalı var. Yayınlarımız ardından savcılık kararıyla Elife Doğrul'un kaybı ile ilgili yeniden dosya açıldı. Metin Musacalı ve Türkeş Musacalı hakkında yurt dışı yasağını kapsayan adli kontrol kararı verildi.