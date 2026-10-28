Elife’den geriye kaldığı öne sürülen ceketi o aldı!

Elife Doğrul dosyasında önemli bir ayrıntı olarak değerlendirilen montun kim tarafından alındığına ilişkin çelişkili ifadeler gündeme geldi. Ufuk Bey ve annesi Günay Hanım, yüzleri görünmeden yayına bağlanırken Günay Hanım, Muhammet Baycur'un bir poşet içinde getirdiği siyah deri ceketi kapının arkasına astığını, daha sonra ceketi yine Muhammet'in aldığını söyledi. Muhammet Baycur ise ceketi almaya gelmediğini savundu. Müge Anlı, Günay Hanım'ın 2005 yılında Asayiş Büro Amirliği'nde verdiği ifadeyi okuyarak, montu Muhammet'in getirdiğini, cebinde cımbız ve bozuk para bulunduğunu, daha sonra Metin Musacalı'nın gelerek ceketi aldığını söylediğini hatırlattı. Günay Hanım, ifadesindeki bu ayrıntıları yanlış hatırlamış olabileceğini öne sürdü. Müge Anlı, Günay Hanım'ın kızı Sibel'in ifadesinde de koyu yeşil renkli, kürklü yakası olan bir kabanın Metin Musacalı tarafından geri alındığının belirtildiğini aktararak iki ifade arasındaki benzerliğe dikkat çekti.