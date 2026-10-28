Elife’den geriye kaldığı öne sürülen ceketi o aldı!
28 Ekim 2026, Çarşamba 10:00

Elife'den geriye kaldığı öne sürülen ceketi o aldı!

BÖLÜMLER BUNLARI DA İZLE GALERİ

Ufuk'un annesi ilk kez canlı yayında!

Elife Doğrul dosyasında önemli bir ayrıntı olarak değerlendirilen montun kim tarafından alındığına ilişkin çelişkili ifadeler gündeme geldi. Ufuk Bey ve annesi Günay Hanım, yüzleri görünmeden yayına bağlanırken Günay Hanım, Muhammet Baycur'un bir poşet içinde getirdiği siyah deri ceketi kapının arkasına astığını, daha sonra ceketi yine Muhammet'in aldığını söyledi. Muhammet Baycur ise ceketi almaya gelmediğini savundu. Müge Anlı, Günay Hanım'ın 2005 yılında Asayiş Büro Amirliği'nde verdiği ifadeyi okuyarak, montu Muhammet'in getirdiğini, cebinde cımbız ve bozuk para bulunduğunu, daha sonra Metin Musacalı'nın gelerek ceketi aldığını söylediğini hatırlattı. Günay Hanım, ifadesindeki bu ayrıntıları yanlış hatırlamış olabileceğini öne sürdü. Müge Anlı, Günay Hanım'ın kızı Sibel'in ifadesinde de koyu yeşil renkli, kürklü yakası olan bir kabanın Metin Musacalı tarafından geri alındığının belirtildiğini aktararak iki ifade arasındaki benzerliğe dikkat çekti.

Daha Fazla Göster ...
GALERİLER
TÜMÜ
Elife Doğrul olayı nedir? Müge Anlı’da aranan Elife Doğrul cinayet kurbanı mı?
26 Ekim 2026, Pazartesi
Elife Doğrul olayı nedir? Müge Anlı’da aranan Elife Doğrul cinayet kurbanı mı? Müge Anlı ile Tatlı Sert
Müge Anlı’da 10 yıllık Mehmet Çabuk dosyası çözüldü! Eski eşi İlknur Düzgün tutuklandı!
20 Ekim 2026, Salı
Müge Anlı’da 10 yıllık Mehmet Çabuk dosyası çözüldü! Eski eşi İlknur Düzgün tutuklandı! Müge Anlı ile Tatlı Sert
Mehmet Çabuk cinayeti Müge Anlı'da çözüldü!
15 Ekim 2026, Perşembe
Mehmet Çabuk cinayeti Müge Anlı'da çözüldü! Müge Anlı ile Tatlı Sert
Müge Anlı'da Hamid'in hayatını etkileyecek gelişme! Biyolojik baba olduğu iddia edilen kişi konuştu!
07 Ekim 2026, Çarşamba
Müge Anlı'da Hamid'in hayatını etkileyecek gelişme! Biyolojik baba olduğu iddia edilen kişi konuştu! Müge Anlı ile Tatlı Sert
ARAMA
CANLI YAYIN