En son aracına bindiği söylenen arkadaşı canlı yayında!

30 yaşındaki 2 çocuk babası Atakan Enes Çarşanba, 1 Kasım'da Zonguldak'tan kayboldu. Atakan'ı aramaya programa gelen eşi ve ablası, "Kaybolduğu günden beri telefonu kapalı, başına bir şey gelmesinden korkuyoruz" diyerek Müge Anlı'dan yardım istedi. Atakan Çarşanba'nın yasaklı madde kullandığını söyleyen aile şüphe oklarını arkadaşlarına çevirdi. 2 hafta önce Atakan'ı en son gördüğü söylenen arkadaşı Selçuk, canlı yayına katıldı. Hakkındaki iddialara yanıt veren Selçuk, "Atakan'a ben bir şey yapmadım, diğer arkadaşları ona zarar verip suçu benim üstüme atmaya çalıştılar" dedi. Karşılıklı suçlamaların yaşandığı canlı yayında ortaya atılan iddialar karşısında aile gözyaşlarına hakim olamadı.