Atakan Enes Çarşanba, Zonguldakta kaybolduktan 11 gün sonra evinin çatısında ölü olarak bulunmuştu. Atakan Enes Çarşanba'nın şüpheli ölümüyle ilgili başlatılan soruşturmada çocukluk arkadaşı Selçuk Uslu'nun da aralarında bulunduğu 4 kişi gözaltına alınmıştı. Soruşturmanın dikkat çeken ayrıntılarından biri olan Yiğit Can Kalaycıoğlu, Atakan Enes Çarşanba'ya yasaklı madde sattığını itiraf etmesinin ardından tutuklanarak cezaevine gönderildi.