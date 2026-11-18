18 Kasım 2026, Çarşamba 10:00
Enes Çarşanba'nın ölümü ile ilgili hakim karşısındaydı!
Yasaklı madde verdiğini itiraf etti, tutuklandı!
Atakan Enes Çarşanba, Zonguldakta kaybolduktan 11 gün sonra evinin çatısında ölü olarak bulunmuştu. Atakan Enes Çarşanba'nın şüpheli ölümüyle ilgili başlatılan soruşturmada çocukluk arkadaşı Selçuk Uslu'nun da aralarında bulunduğu 4 kişi gözaltına alınmıştı. Soruşturmanın dikkat çeken ayrıntılarından biri olan Yiğit Can Kalaycıoğlu, Atakan Enes Çarşanba'ya yasaklı madde sattığını itiraf etmesinin ardından tutuklanarak cezaevine gönderildi.
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