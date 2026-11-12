Enes Çarşanba’nın ölümü ile ilgili soru işaretleri
12 Kasım 2026, Perşembe 10:00

Enes Çarşanba'nın ölümü ile ilgili soru işaretleri

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"Evleri, çatıları arayıp bulamamıştık"

Günlerdir devam eden arama çalışmaları sırasında polis ekipleri, Atakan Enes Çarşanba'yı yaşadığı evin çatı katında hareketsiz halde buldu. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde 30 yaşındaki adamın hayatını kaybettiği belirlendi. Çarşanba'nın bulunduğu yerde yasaklı madde olduğu da öne sürüldü. Genç adamın kesin ölüm nedeni henüz netlik kazanmazken, cenazesi otopsi yapılmak üzere Ankara'ya gönderildi. Olayla ilgili çok yönlü soruşturma başlatıldı. Genç adam öldü mü öldürüldü mü? Atakan Enes Çarşanba'nın cansız bedeni evinin çatı katına sonradan mı konuldu? Çarşanba'nın kaybolduğu gece yanında olduğunu öne sürülen arkadaşları gözaltına alındı.

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