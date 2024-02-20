Erva Nur ailesine dönmeye karar verdi

Erva Nur ekipler tarafından İskenderun Kaymakamlığı İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne getirildi. İfadesini değiştirdiğini söyleyerek Müge Anlı ekibinden özür diledi. Erva Nur'un ısrarla Necmettin'in kirvesi Galip'in evine gitmek istedi, son gününde de Galip'in eşi Naciye yengede kalmak istediğini, son bir kez Necmettin ile konuşmak istediğini açıkladı. Müge Anlı Necmettin'in Erva Nur ile konuştuğunu ve aile evine dönmeye ikna ettiğini, Erva'nın şu an halası ve eniştesi ile ailesinin yanında İstanbul'a gelmek için yola çıktığını açıkladı.