Eşe Şaşmaz 2 ayda evlilik yolundan neden şaştı?

Mehmet Ali Şaşmaz ile Eşe Şaşmaz arasındaki ayrılık tartışması, canlı yayına bağlanan kişilerin açıklamalarıyla farklı bir boyut kazandı. Eşe'nin kendisini kandırdığını savunan Mehmet Ali, sosyal medyadan tanışmanın hata olduğunu söyleyerek izleyicileri uyardı. Eşe Şaşmaz ise Mehmet Ali'nin kendisini yayında kötülediğini belirterek tepki gösterdi. Ardından Eşe'nin eski görümcesi Sabriye Hanım telefonla yayına bağlandı ve Eşe'nin geçmişte kardeşiyle evliyken başka bir erkekle ilişki yaşadığını, bu birliktelikten dört çocuğu olduğunu iddia etti. Müge Anlı, Sabriye Hanım'ın anlattıkları üzerine söz konusu ilişkinin yaşandığı döneme ve aile içinde yaşananlara ilişkin sorular yöneltti.